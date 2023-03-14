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Jandarmadan silah imalathanesine şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Pendik’te bulunan bir elektrikçi dükkânında, piyasadan temin ettikleri silah parçalarını birleştirerek tabancaya dönüştürüp, İstanbul ili genelinde suç örgütlerine satan (S.S.) ve (S.K.) isimli şahısları yakaladı. Dükkânda yapılan aramalarda; (43) adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 14.03.2023 - 10:07 Güncelleme: 14.03.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Jandarmadan silah imalathanesine şok baskın
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Pendik ilçesinde bazı şahısların silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler; silah imalatının yapıldığı yeri belirledi. Elektrikçi dükkânı görünümünde faaliyet gösteren iş yeri çevresi yakın takibe alındı. Söz konusu iş yerine farklı araç ve şahısların gelip gittiği, dükkân içerisine yabancı şahıslar girdiğinde kapıların içeriden kilitlendiği, iş yerini işleten şahısların (S.S.) ve (S.K.) isimli şahıslar olduğu ve kapı önüne gözlem için şahıslar yerleştirildiği tespit edildi.

ELEKTRİKÇİ DÜKKANI PARAVAN ÇIKTI

Elektrikçi dükkânını paravan olarak kullanıp, elde ettikleri silah parçalarını farklı zamanlarda söz konusu adrese sevk ederek burada birleştirip tabanca üreten ve İstanbul'da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkâna operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar iş yeri içerisinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların parçalarını birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkânda yapılan aramalarda; 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yakalanan (S.S.) ve (S.K.), çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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