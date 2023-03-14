Görüntüler Bodrum'dan: Okul servisi alev aldı!

Ortakent pazar yerinin otoparkında, saat 12.30 sıralarında, park halindeki 48 S 1258 plakalı okul servisinin sürücüsü, motoru çalıştırmak için marşa bastı.Sürücü, kontak anahtarını çevirdiği sırada motordan önce duman ardından da alevler çıktı. Kendisini servisten atan sürücü, itfaiyeye bildirdi.İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Alevler, otoparkın çevresindeki ağaçlara da sıçradı. Ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, okul servisi, kullanılamaz hale geldi.