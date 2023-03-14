Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Başkan Erdoğan Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
'Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum.'
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