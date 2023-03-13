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New York borsası düşüşle açıldı...

New York Borsası, ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Ekleme: 13.03.2023 - 19:51 Güncelleme: 13.03.2023 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
New York borsası düşüşle açıldı...
New York Borsası açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 100 puan değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalarak 31.819,93 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalışla 3.835,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 düşüşle 11.041,46 puana indi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişeler yeni haftaya taşınırken, piyasalarda işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Hükümetin SVB'yi desteklemesine rağmen First Republic Bank hisselerindeki yüzde 60 civarındaki değer kaybı, banka hisselerinde düşüşe öncülük etti.

Ülkenin önemli bankalarından Goldman Sachs, bankacılık sistemi üzerinde son zamanlardaki stres göz önüne alındığında, Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), söz konusu bankaların iflasının ardından aldıkları kararda, müşterilerinin mevduatlarının korunacağını bildirmişti.
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