DEAŞ teröristi Kasım Güler'e 30 yıl hapis cezası

MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'e 30 yıl hapis cezası verildi.

Güvenlik güçlerinin tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılandığı davada karar açıklandı.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.



Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.



30 yıl ceza aldı

Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.



Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 21 yıl, "nitelikli silah bulundurma" suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.