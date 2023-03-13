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CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı

Deprem felaketinin ağır hasara neden olduğu Hatay İskenderun'da depremzede çocuklara destek olmak için bölgeye gelen Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ile bölgeye geldiklerini ve gönüllü öğretmen olduklarını söyleyen kişiler tarafından engellenerek çocukların bulunduğu çadıra alınmadı.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Ekleme: 13.03.2023 - 12:54 Güncelleme: 13.03.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay İskenderun'a depremzede çocuklara destek olmak gelen Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ile bölgeye geldiklerini ve gönüllü öğretmen olduklarını iddia eden kişilerce engellendi.

Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadılar
Hatay İskenderun'da depremzede çocuklara destek olmak için gelen Diyanet Vakfı görevlileri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ile bölgeye geldiklerini ve gönüllü öğretmen olduklarını söyleyen kişiler tarafından engellenerek çadıra alınmadı. Çocuklara çikolata dağıtılmasına dahi müsaade etmeyen kişiler, Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerini adeta bölgeden kovdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yardıma engel oldular
Görevlileri çadırlara almayan ve çocuklara çikolata dağıtılmasına dahi müsaade etmeyen kişiler, Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerini adeta bölgeden kovdu.
Diyanet Vakfı görevlileri Beylikdüzü Belediyesi ile iş yaptıklarını belirten ve çadırlara girmelerine engel olan şahıslara 'Devletimizin çatısı altındasınız. Devlet memurları olarak biz de buradayız' diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepkiyle karşılandı. Depremzedelere yardım için bölgede bulunan görevlileri engelleyen kişiler hakkında hukuki sürecin işletilip işletilmeyeceği merak ediliyor.
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