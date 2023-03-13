Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.Görüşmenin bugün saat 14.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan geçtiğimiz Cumhur İttifakı ortakları ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Önce MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile görüşmüştü. Destici toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bizler bu sefer seçimlere kendi logomuzla katılmak istiyoruz' demişti.Erdoğan ve Destici'nin yaptığı görüşme sonrası BBP kendi içinde durum değerlendirmesi yaparken AK Parti de öneriyi masaya yatırdı.