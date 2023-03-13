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Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Seçimlere giderken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmenin ana gündemi seçimler olduğu tahmin ediliyor.

Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Ekleme: 13.03.2023 - 14:42 Güncelleme: 13.03.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Zamanla yarışan siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayları da belirleniyor.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasının ardından Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Cumhur İttifakı'nda seçim çalışmaları
Millet İttifakı'nın adayının açıklanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı, görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Saat 14.00'te başlayan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

'Cumhur İttifakı ile yola devam'
Görüşmede seçim süreci ana gündem maddesi olurken, Cumhur İttifakı'nın yol haritası ele alındı.

Destici görüşme çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı ile seçimlere gireceklerini söyledi.

Tüm teşkilat gücü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için çalışacaklarını belirten Destici şöyle konuştu:

'Cumhur İttifakımız devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü önceleyerek yoluna devam ediyor. BBP olarak, 2017 referandumu, 2018'de Cumhur İttifakı kurulunca, ittifakla birlikte hareket ettik. Bugünlere geldik.

Cumhur İttifakı'yla eksik bulduğumuz noktaları dile getirdik, taleplerin takipçisi olduk. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir.

Önümüzde 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı bileşeni olarak, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından kıymetli buluyoruz.

Prensip olarak konuştuk, anlaştık önümüzdeki seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır.'
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