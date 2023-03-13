3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyeti; MLKP'nin sözde gençlik yapılanmasına İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Üç firariyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı.