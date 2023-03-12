Takım otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kestelsporlu futbolcuları taşıyan takım otobüsü Alanya yolunda kaza yaptı. 14 kişinin yaralandığı kazada 2 futbolcunun durumunun ağır olduğu açıklandı.

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un takım otobüsü trafik kazası geçirdi.



Ofspor deplasmanından dönen futbolcuları taşıyan otobüsün Alanya yolunda bariyerlere çarparak yan yattığı bildirildi.



İki futbolcunun durumu ağır

Kazayla ilgili açıklama yapan Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, "Alanya’ya 2-3 kilometre kala kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 14 kişi yaralandı. Futbolcularımızdan 2’sinin durumu ağır ve Antalya’ya gönderildi" dedi.



Alanyaspor'dan geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kestelspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deplasman dönüşü takım otobüsü kaza yapan Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.