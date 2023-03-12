Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! İşte programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili detayları aktaran bölgedeki muhabirlerden Hakan Süer, "Öğleden sonra programı başlıyor. İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya ve Defne'ye geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Samandağ olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunacak.



A Haber'in haberine göre; Başkan Erdoğan Hatay'da 4 ayrı ilçede incelemelerde bulunmak üzere bugün yola çıkıyor.



İLK DURAĞI KIRIKHAN OLACAK: DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELECEK



Başkan Erdoğan'ın programının öğleden sonra başlayacağını söyleyen A Haber muhabiri Hakan Süer, "İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya'ya geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. 3'üncü durağı ise Defne olacak. Tedavi gören hastaları ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DURAĞI SAMANDAĞ OLACAK



Hakan Süer'in aktardığı bilgiye göre; Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Samandağ olacak. Saatler 18'i gösterdiğinde Erdoğan'ın depremzedelerle bir araya gelmesi bekleniyor.