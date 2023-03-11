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Beyaz Gazete
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HÜDA PAR aday çıkarmayacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak kararını açıkladı. Yapıcıoğlu: 14 Mayıs seçimlerinde sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz...

HÜDA PAR aday çıkarmayacak
Ekleme: 11.03.2023 - 15:34 Güncelleme: 11.03.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
HÜDA PAR aday çıkarmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip liderliğinde Cumhur İttifakı genişliyor.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

"Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz"
Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Başkanlık divanı toplantısında ve daha önce yetkili kurullarımızda yapmış olduğumuz istişarelerle de uyumlu olarak 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.

Bu kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleri ile ilgili görüşmelerimiz ise devam ediyor."

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