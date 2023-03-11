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Ege'yi lodos vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesi Emek Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle uçtu. Parçalar halinde savrulan metal çatı park halindeki 6 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı. İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.

Ekleme: 11.03.2023 - 18:16 Güncelleme: 11.03.2023 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
Ege'yi lodos vurduKuşpınar Mahallesi Emek Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle uçtu. Parçalar halinde savrulan metal çatı park halindeki 6 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı.
Çatının bir parçası apartmanın bahçesindeki ağaçta takıldı. Başka bir parça da apartmanın en üst katından sarkarak tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipieri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresinde önlem alan ekipler, çatı parçalarını toplamaya başladı.

Ege'yi lodos vurdu

İzmir'de yollar göle döndü

Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana gelirken iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşadı.

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Caddede ilerlemeye çalışan belediye otobüsü ve otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı. Sağanak yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.

Ege'yi lodos vurdu
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