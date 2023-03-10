THY'nin Münih seferleri iptal!
Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Münih seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle yapılamadı.
Alınan bilgiye göre, Münih Havalimanı'ndaki güvenlik personeli bugün 07.00-12.00 arasında grev kararı aldı. Grev nedeniyle THY'nin dün akşam yapılması planlanan TK 1637 İstanbul-Münih ile bugünkü TK 1638 Münih-İstanbul seferleri gerçekleştirilemedi.
Grev nedeniyle Münih çıkışlı seferlerde gecikmeler yaşanması bekleniyor.
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