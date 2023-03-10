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Evde Bakım Yardımı hesaplara geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımının hesaplara geçtiğini duyurdu.

Ekleme: 10.03.2023 - 12:37 Güncelleme: 10.03.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Evde Bakım Yardımı hesaplara geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz"
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