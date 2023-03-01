THY, 2022'yi 2.7 milyar dolar net kar ile tamamladı

Türk Hava Yolları, dünyayı etkileyen ekonomik kriz ve koronavirüs sürecine rağmen büyümeye ve imajını güçlendirmeye devam ediyor. THY tarafından 2022 yılının 2.7 milyar dolar net kar ile kapatıldığı bildirildi.ÜST ÜSTE ALTINCI ÇEYREKTE KAR KAYDEDİLDİTHY açıklaması şu şekilde; Global havacılık sektörü Covid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı. Ortaklığımız 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu.KARGO GELİRLERİNDE YÜZDE 120 ARTIŞOrtaklığımızın 2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.DEPREMDE TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİTürk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 'Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik.AFAD'A 2 MİLYAR TL NAKDİ BAĞIŞDeprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız.' dedi.Türk Hava Yolları 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 394 uçağı ile iç hatlarda yüzde 85,8, dış hatlarda ise yüzde 80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre yüzde 2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun sonucunda da Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar dolar oldu.SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLDUUluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının yüzde 28 gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları 2019 yılı kapasitesinin yüzde 7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Ortaklığımız, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu.KARGO TAŞIMACILIĞINDA PAZAR PAYI 4 KAT ARTTISon 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan Ortaklığımız, IATA verilerine göre 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.İştirakleri ile birlikte 75 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de milletimizin yanında olarak kuruluşunun 90., Cumhuriyetimizin de 100. yılında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir.Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.