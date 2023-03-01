Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu..

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Büyük yıkım yaşanan noktalardan Antakya'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4,8 olarak açıkladı.Hatay'ın Antakya ilçeside 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD'dan açıklama yapıldı.Açıklamada, depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu, yerin 11,06 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.