Mustafa Şentop, 3 maaşını AFAD'a bağışladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi.Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler." İfadesine yer verildi.