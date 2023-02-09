Kahramanmaraş’ta 88 saat sonra mucize kurtuluş...

Depremin yerle bir ettiği Kahramanmaraş’ta 20 yaşında Derman Nedirli isimli vatandaş 88 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili adeta yerle bir eden 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından bölgede sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.Kahramanmaraş'ta 20 yaşında Derman Nedirli isimli vatandaş 88 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Kurtarma faaliyetine katılan ekipler tekbir sesleri ile sevinçlerini gösterdi.