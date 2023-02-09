  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BioNTech'ten depremzedelere yardım kararı

Biyoteknoloji şirketi, insani yardıma sağlayacakları katkı konusunda açıklama yaptı. Uğur Şahin, "Durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Ekleme: 9.02.2023 - 17:36 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
BioNTech'ten depremzedelere yardım kararı
Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depremlerin ardından bağışta bulunma kararı aldı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'Can kayıplarının acısını yaşıyoruz'
Şahin'in ifadelerine yer verilen açıklamada, BioNTech'in, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler sonucunda çok sayıda can kaybının acısını yaşadığı belirtildi.

'Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden herkesle.' ifadesine yer verilen açıklamada, yardım çabalarından bahsedildi:

Bağış kararını açıkladılar: 1 milyon euro
'İlk müdahale ekiplerine, hayat kurtarmak ve etkilenen insanları desteklemek için sürekli çalışan kişilere minnettarız. Kâr amacı gütmeyen kuruluş 'Aktionsbündnis Katastrophenhilfe'ye (Action Alliance for Disaster Relief) 500 bin euro ve mülteci yardım kuruluşu 'UNO-Flüchtlingshilfe'ye 500 bin euro bağışlayarak Türkiye ve Suriye'deki insani yardıma katkıda bulunmak istiyoruz.'

Açıklamada, UNO-Flüchtlingshilfe'nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Almanya'daki ortağı olduğu kaydedildi.

'Durumu yakından takip ediyoruz'
Şirketin Türk çalışanları açısından da durumun yakından takip edildiği ve ihtiyaç halinde bireysel yardım sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Uğur Şahin, açıklamasını bağış konusunda teşekkürlerini sunarak bitirdi:

'Bu özel durumlarda gönüllü olarak destek olan ve bağış kampanyalarında yer alan çalışma arkadaşlarımıza tüm yönetim kurulu adına teşekkür ederim.'

BioNTech'ten depremzedelere yardım kararı

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”