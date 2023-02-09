BioNTech'ten depremzedelere yardım kararı

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depremlerin ardından bağışta bulunma kararı aldı.Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.Şahin'in ifadelerine yer verilen açıklamada, BioNTech'in, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler sonucunda çok sayıda can kaybının acısını yaşadığı belirtildi.'Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden herkesle.' ifadesine yer verilen açıklamada, yardım çabalarından bahsedildi:'İlk müdahale ekiplerine, hayat kurtarmak ve etkilenen insanları desteklemek için sürekli çalışan kişilere minnettarız. Kâr amacı gütmeyen kuruluş 'Aktionsbündnis Katastrophenhilfe'ye (Action Alliance for Disaster Relief) 500 bin euro ve mülteci yardım kuruluşu 'UNO-Flüchtlingshilfe'ye 500 bin euro bağışlayarak Türkiye ve Suriye'deki insani yardıma katkıda bulunmak istiyoruz.'Açıklamada, UNO-Flüchtlingshilfe'nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Almanya'daki ortağı olduğu kaydedildi.Şirketin Türk çalışanları açısından da durumun yakından takip edildiği ve ihtiyaç halinde bireysel yardım sunulmaya devam edileceği vurgulandı.Uğur Şahin, açıklamasını bağış konusunda teşekkürlerini sunarak bitirdi:'Bu özel durumlarda gönüllü olarak destek olan ve bağış kampanyalarında yer alan çalışma arkadaşlarımıza tüm yönetim kurulu adına teşekkür ederim.'