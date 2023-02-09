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Biden'dan Türkiye mesajı

Sarsıntıların büyüklüğüne dikkati çeken Biden, "Dualarımız Türkiye'yle. Destekleme taahhüdümüzde kararlıyız" dedi.

Ekleme: 9.02.2023 - 10:38 Güncelleme: 9.02.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan Türkiye mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Biden, Wisconsin eyaletinde ülkesinin ekonomisine ilişkin düzenlenen programa katıldı.

Biden'ın deprem mesajı
Konuşmasına başlarken depremzedeler için dua ettiğini anlatan Biden, oluşan tablonun boyutuna dikkati çekti:

Amerikan halkı adına bir dakikanızı ayırmak istiyorum, düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte. 100 yılı aşkın bir süredir o bölgedeki en kötü depremlerden biri. Çok sayıdaki can kaybının yasını tutuyoruz. En derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

'İnanılmaz derecede güçlüydü'
Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına değinen Biden, insanların moloz yığınlarının arasından çıkarılmasının 'inanılmaz' olduğunu belirtti.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin güçlü olduğunu anımsatan ABD Başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı şoklar ve ikinci bir deprem. Babaların ve annelerin küçük bebekleri molozun altından çıkardığını görüyorsunuz. Düşüncelerimiz, ayrıca bu trajediyle parçalanmış hayatta kalanlarla birlikte.

'Destekleme taahhüdümüzde kararlıyız'
Joe Biden, ilk depremin meydana gelmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.

NATO müttefiki Türkiye'yi arama kurtarma ekipleriyle desteklediklerini dile getiren Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra Avrupa'da bulunan ABD ordusunun deprem bölgesine yönelik yardıma hazır olduğunu duyurdu ve ekledi:

Bu ihtiyaç anında Türkiye ve Suriye halklarını destekleme taahhüdümüzde kararlıyız.
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