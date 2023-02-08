Hatay'dan Giresun'a acı haber...

Suriye'deki sınır ötesi görev dönüşü konaklamak için kaldığı Hatay'daki otelin depremde yıkılması sonucu enkaz altında kalan 23 yaşındaki Akgün'ün yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizin başı sağ olsun. İlçemiz Uğurca Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Akgün'ün görev dönüşü Hatay'da kaldığı otelde cansız bedenine ulaşıldı. Acımız tarifsiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.