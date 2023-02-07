MSB: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İskenderun Limanında meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü'' ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''İskenderun Limanında meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü'' denildi.
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