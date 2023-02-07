İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil kesiminde 15 yıldır kafe işleten Fatih Kılınç, deniz seviyesinin dün itibariyle yükseldiğini belirterek, "Denizin en az 1,5 metre yüksek olduğu görülüyor." dedi."Ne zaman böyle bir afet yaşansa, denizin yükseldiği görülüyor." ifadelerini kullanan Kılınç, "Yerdeki çakıllar ve kafenin önüne kadar gelen plastik atıklar hepsi denizden geldi. Denizin seviyesi daha da yükseliyor. Çünkü biz burada oturduğumuzda denizi görmek için ayağa kalkardık. Kalkmamıza da gerek yok. Böyle karşınıza baktığınızda denizin gayet ne kadar yükseldiğini fark edersiniz.'' diye konuştu.