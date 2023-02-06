Rusya'dan geçmiş olsun mesajı
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.
Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği, deprem sonrasında açıklama yaptı.
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem, çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden oldu.
'Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'
Rus elçiliğinden yapılan açıklamada, felaketin en az hasarla atlatılması temennisinde bulunuldu:
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz.
Başsağlığı mesajı
Söz konusu açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
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