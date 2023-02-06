Hatay'da yağmacılar böyle kaydedildi...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının hissedildiği Hatay'da yağmacılar bir marketi yağmalarken bir vatandaş tarafından kayda alındı.
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı. Hatay'da göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.
Kırıkhan'dan yansıyan görüntülerde göçük altında kalan vatandaşları arama çalışmaları sürerken yağmacıların, boş ev ve marketlere girdiği görüldü.
Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kırıkhan'dan yansıyan görüntülerde göçük altında kalan vatandaşları arama çalışmaları sürerken yağmacıların, boş ev ve marketlere girdiği görüldü.
Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
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