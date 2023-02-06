Hatay'da depremin bilançosu

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.Kurtarma çalışmaları yapılıyorKırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürerken, acı bir bilgiye daha ulaşıldı.İskenderun ve Antakya'daki devler hastaneleri ve polisevleri yıkıldı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, durumu şu ifadelerle aktardı;Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.Bir diğer yandan Hatay Havalimanı'ndaki tahribatın görüntüleri ortaya çıktı.Havalimanı pisti, depremin etkisiyle adeta ortadan ikiye yarıldı.İşte, uçakların inişte zorlandığı pistin son hali...