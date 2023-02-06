EGM'den deprem açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, provokatif paylaşım yapan hesapların tespit edildiği bildirilirken, yardım isteyen vatandaşlar için de koordinasyon kurulu kurulduğu duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yardım isteyenler için koordinasyon kurulu kurulduğunu duyurud. Ayrıca, provokatif paylaşımlar yapanlar ile ilgili de tespit çalışmaları sürüyor.EGM'den deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi.