Deprem sonrası Malatya'dan ilk görüntüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi.Çok sayıda bina çöktü.Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü.AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.Şu ana kadar çok sayıda yaralı vatandaşın kurtarıldığı, evlerine giremeyen Malatyalıların da geceyi dışarıda geçirdiği aktarıldı.Malatya Valisi Hulusi Şahin'den son dakika açıklaması geldi.Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.Öte yandan kentte birçok artçı sarsıntı yaşanıyor.AFAD son olarak Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.