Deprem Hatay'da limanı da vurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay ve İskenderun ilçesindeki limanları da vurdu.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Deprem kentteki limanları da vurdu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, limanın denize yakın bölümünde betonların çatladığı ve kullanılamaz hale geldiği görülürken, konteynerlerin de zarar gördüğü öğrenildi.