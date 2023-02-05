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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Altılı koalisyona tepki gösteren Bahçeli, konsoloslukların kapatılması hakkında ise "ABD kuklalarını harekete geçirdi" diye konuştu...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Ekleme: 5.02.2023 - 15:59 Güncelleme: 5.02.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;
Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir.

"BATIDAN AFERİN BEKLEYEN TÜRKİYE KARŞITLARI!"

Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır.

Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Zillet ittifakı adaysız şekilde siyaset arenasında dolaşıyor. Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür.

İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, masaya kutuplaşma hakim.

Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Bu can ele geçirilmez, talan edilemez.

KONSOLOSLUK KAPATAN ÜLKELERE SERT TEPKİ

9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidini bahanesiyle kapatmaları tek kelime ile rezalet. ABD bu işte öncü rol oynamış kuklalarını hareket geçirmiştir. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır.

Mavi Vatan'da sabrımızı zorlayan Yunanistan'a haddini bildirmek için aziz milletim sıra sende.


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