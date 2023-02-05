Beklenen kış, etkisini göstermeyi başladı.Yurdun bazı kesimleri, kara teslim oldu.Ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini hissettirirken eğitime de ara verildi.Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, birçok ilde okullar tatil edildi ve yarıyıl tatili uzadı.Okulların tatil olduğu iller..BitlisBitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.Mutki Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.KahramanmaraşTüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu.Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit İlçe Kaymakamlıkları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.DiyarbakırDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir.' ifadelerine yer verdi.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi ve 'Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın.' ifadelerini kullandı.MuşMuş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte; buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği, şu ifadelerle açıklandı:'Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.'BingölBingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır.” denildi.GaziantepGaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun.' açıklamasını yaptı.AdıyamanAdıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın için eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.SivasSivas'ta akşam saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, eğitim öğretime yarın için ara verildi.Sivas Valiliği, açıklamasında, 'Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı, il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir.' ifadelerini kullandı.Malatya23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya'da okullar 1 gün süre ile tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.TunceliTunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi.Yarın ayrıca kamuda görev yapan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.