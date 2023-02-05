Bursa’da okullara kar tatili...

Bursa'da başlayan, gece boyu ve yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Bursa'da da tatile neden oldu.Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa genelinde tüm okulların kar nedeniyle bir gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Meteorolojik son verilere göre ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle buzlanma beklendiğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.