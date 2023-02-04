İstanbul'da yoğun trafik!

İstanbul'da yer yer etkili olan yağmurun da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde iki yönde de yoğun trafik olduğu gözlenirken trafik seviyesi yüzde 72 seviyelerinde ölçüldü.