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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kentteki trafik yoğunluğu ise saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

Ekleme: 4.02.2023 - 18:34 Güncelleme: 4.02.2023 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik yoğunluğuFatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Her iki yakada TEM Otoyolu ve D100 kara yolu ile bazı bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu yakasında TEM Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından Çamlıca Gişelerine kadar trafik yoğun seyrediyor.

D100 kara yolunun Göztepe ile Bostancı arasındaki kesiminde de iki yönlü yoğunluk görülüyor.

Şile yolu da trafik yoğunluğunun yaşandığı diğer bölgeler arasında. Okulların açılacak olması sebebiyle dönüşe geçen tatilciler, Sancaktepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Avrupa yakasında ise D100'de ve TEM Otoyolu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk görülüyor. Ayrıca bazı bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

D100 Haramidere-Beylikdüzü mevkisinde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunlaşıyor.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey Gişeler yönünde trafiğin yoğun olduğu görülüyor. D100 Cennet yan yol, Küçükçekmece yönü sağ şeritteki bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.35 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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