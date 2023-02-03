Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin sınır bölgelerinde yasa dışı göçe yönelik mücadelesi kış şartlarında da devam ediyor.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinin Suriye sınırına yakın bölgesinde kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bir adrese baskın yaptı. Adreste, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kaçak göçmen yakalandı.Suriye uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı’nda yemek verildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.