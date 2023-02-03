Kosova Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. İki lider arasında yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler ele alınacak.
Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Albin Kurti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3 Şubat 2023 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.
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