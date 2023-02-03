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Başkan Erdoğan'dan gençlere video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programına bir videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında gençlere hitaben “Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır” dedi.

Başkan Erdoğan'dan gençlere video mesaj
Ekleme: 3.02.2023 - 12:05 Güncelleme: 3.02.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan gençlere video mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları kapanış programında gençlere seslendi. Başkan Erdoğan, gençlere devletlerine güvenmelerini ve büyük bir milletin evladı olduklarını unutmamalarını salık vererek 'Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat Teknofest Gençliği'nin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz' diye konuştu.

TEKNOFEST GENÇLİĞİNİN NASIL OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ

Sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının yedincisini tamamlamış bulunuyoruz. 7. tematik kış kamplarının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. 30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam eden kamplarımızda benzer ilgi alanlarına sahip gençlerimiz olarak bir araya geldiniz. Arkeolojiden, kış sporlarına, dijital iletişimden, güzel sanatlara, mühendislikten psikoloji ve edebiyata geniş bir yelpazede eğitim aldınız. Hem daha önce ziyaret etmediğiniz şehirlerimizi gezme, hem de akademik ve entellektüel birikiminizi geliştirme imkanı buldunuz. Sizler büyük bir kardeşlik halesi oluşturarak dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat Teknofest Gençliği'nin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu kamp dönemini yeni dostluklar kurmak yeni beceriler kazanmak suretiyle verimli bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum.

ÜRETİN, ÇALIŞIN, HAYAL KURUN ZAFER SİZİNDİR

İşte ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatımız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyorum, kamplarımızda konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek, asıl ülkemizi, tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 7. tematik kış kamplarının bir kez daha siz gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kamplara katılan tüm genç kardeşlerime Rabb'imden sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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