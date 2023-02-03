  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya’da yangın faciası

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında Muharrem Barış(54) ile birlikte yaşadığı Berna Shermetova (43) isimli yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Polis yangının çıkış sebebi ve ölen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekleme: 3.02.2023 - 13:20 Güncelleme: 3.02.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da yangın faciasıAntalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokakta bulunan gecekonduda 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ YANMIŞ CESET İLE KARŞILAŞTI
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri evde yapılan incelemede iki kişinin tanınmaz halde cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, hayatını kaybeden erkek şahsın Muharrem Barış olduğu diğer cesedin ise, Berna lakaplı yabancı uyruklu bir kadın olduğu belirtildi. İkilinin yangın çıkan eve kısa bir süre önce taşındıkları belirtildi. Yaşana korkunç olayın ardından iki cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İTFAİYE VE POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İki kişinin ölümünü ardından itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının evin çinden çıkartıldığını belirleyen ekipler araştırmanın sürdüğünü kesih çıkış sebebinin evden alınan krıminal incelemesi ile ortaya çıkacağı kaydedildi.

Antalya’da yangın faciası
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu