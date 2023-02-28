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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başlayarak Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 460,54 puan oldu.

Ekleme: 28.02.2023 - 11:40 Güncelleme: 28.02.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 460,54 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 15.296 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.312 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 27.312 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün 1,0533 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,06'nın hemen altında dengelendi.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını, açıklanan veri ve sözle yönlendirmelere duyarlılığın sürdüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'e kadar devam edeceği ve yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3,8'e çıkarabileceği beklentileri ile Avrupa'da tahvil faizlerinin yükseldiğini belirten analistler, bugün bölgede veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,67'yle Temmuz 2011'den, İngiltere'de yüzde 3,85 ile Ekim 2022'den, Fransa'da yüzde 3,14 ile Haziran 2018'den ve İtalya'da yüzde 4,54 ile ocak ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
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