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12 yaşındaki Cihan'dan acı haber!

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaraylı olduğu öğrenilen Parlak'ı Tanju Çolak ziyaret etmişti.

Ekleme: 28.02.2023 - 12:20 Güncelleme: 28.02.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
12 yaşındaki Cihan'dan acı haber!Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi.

Ankara'da tedavi altına alınan fakat iki bacağı kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda Galatasaray taraftarıydı. Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, 'Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Galatasaray'ın forma kol sponsorluğunu yapan başarılı iş adamı Dinçer Azaphan'da geçen hafta Cihan Emir Parlak'ın eğitim masraflarını üstlenip hastanede ziyaret etmişti.


12 yaşındaki Cihan'dan acı haber!

TANJU ÇOLAK ZİYARET ETMİŞTİ

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.

12 yaşındaki Cihan'dan acı haber!


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