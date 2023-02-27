İstanbul'a çamur yağdı

İstanbul'un bazı ilcelerinde toz taşınımı etkili oldu.Kentte belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz tasınmından dolayı çamurlu yagıs oluştu.Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri camurla kaplandı.Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araclarını oto yıkamacılara götürdü.Fikret Çelik, Bahcelievler'de evinin önünde park halindeki aracın sabah çamurla kaplı gördüğunu belirterek, bezle biraz temizlediğini, etraftaki birçok aracın da aynı şekilde olduğunu söyledi.