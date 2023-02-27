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1 haftada 92 operasyon: 9 tutuklu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 92 ayrı operasyonda 128 kişiye işlem yapılırken 9 kişi tutuklandı.

Ekleme: 27.02.2023 - 14:43 Güncelleme: 27.02.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
1 haftada 92 operasyon: 9 tutuklu
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20 - 26 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 73 ayrı operasyonda, 128 gram sentetik uyuşturucu, 63 gram metamfetamin, 91 gram skunk, 90 gram esrar, 99 kilo 252 gram eroin 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 252 TL para ele geçirildi.

JANDARMDAN 19 OPERASYON

Operasyonlarda toplam 94 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken diğer 82 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 19 ayrı operasyonda ise 200 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram metamfetamin, 1 kilo 402 gram esrar, 60 gram skunk ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 34 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Diğer 32 şüpheli hakkında da serbest yargılanma kararı verildi.
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