Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra 6,4 ve 5,8'lik iki deprem daha yaşayan Hatay'da artçılar devam ediyor. Samandağ'da saat 04.12'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
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