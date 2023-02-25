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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra 6,4 ve 5,8'lik iki deprem daha yaşayan Hatay'da artçılar devam ediyor. Samandağ'da saat 04.12'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ekleme: 25.02.2023 - 09:09 Güncelleme: 25.02.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 4 büyüklüğünde depremHatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
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