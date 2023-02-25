Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 3, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.MalatyaMalatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.