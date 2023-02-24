Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 3, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altınd 2, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 3, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 0, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.