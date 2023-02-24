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Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülke geneliyle birlikte artmaya devam edecek.

Ekleme: 24.02.2023 - 11:28 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 3, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altınd 2, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 7, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 3, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 0, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
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Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

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