Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar nedeniyle ödüle aday gösterildiği belirtildi.Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de göze çarpıyor. Dünyaca ünlü çevre gönüllüsü İsveçli Greta Thunberg ve Ugandalı Vanessa Nakate, İranlı kadın hakları savunucusu Masih Alinejad bu yılki diğer adaylar arasında.Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Ödül sahibi ayrıca 1 milyon dolarlık para mükafatı alacak. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.Nobel Barış Ödülü için her sene şaşırtıcı ve tartışmalı isimler da aday gösterilebiliyor. Hem Vladimir Putin hem de Donald Trump 2021'de aday gösterilmişti. 2022 Nobel Barış Ödülü'ne Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial layık görüldü.