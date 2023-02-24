Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'deki depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.