Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'deki depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.
Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
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