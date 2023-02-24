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Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Ekleme: 24.02.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.02.2023 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'deki depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
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