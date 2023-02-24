Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ!Başkan Erdoğan bugün Volodimir Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.