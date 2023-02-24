Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ!
Başkan Erdoğan bugün Volodimir Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI