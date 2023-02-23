Malatya'da deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki büyük depremin yaşandığı bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MALATYA DEPREM: 4,4